Motorradunfall Netphen: Verletzte Frau muss ins Krankenhaus

Netphen. Beim Abbiegen kam eine 21-jährige Motorradfahrerin von der Straße in Netphen ab und stürzte mit ihrem Krad zu Boden. Erste Hilfe war schnell da.

Kaum sind die ersten Sonnenstrahlen da, schon ereignen sich die ersten Motorradunfälle. Nach dem schweren Verkehrsunfall vom Sonntagnachmittag auf der Haincher Höhe ereignete sich am Sonntagabend im Netpherland ein weiterer schwerer Motorradunfall: Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Krad die L 729 von Netphen in Fahrtrichtung Oelgershausen. Beim Abbiegevorgang nach links in Fahrtrichtung Oelgershausen geriet sie von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Krad zu Boden.

Andere Autofahrer leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eingetroffen war. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr Netphen alarmiert. Die Polizei nahm zur Unfallursache die Ermittlungen auf.

