Verkehr Mutter (36) in Kreuztal von Kind abgelenkt – Unfall

Ferndorf. 25.000 Euro und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf. Das ist passiert.

Wie die Polizei noch vor Ort in Kreuztal-Ferndorf mitteilte, hatte am Dienstag, 29. September, ein 64-jähriger Fahrer eines Lkw sein Gespann wegen eines Rückstaus an der Roten Ampel auf der Marburger Straße angehalten.

Ein 61-jähriger Panda-Fahrer hatte diese Situation frühzeitig erkannt und sein Auto abgebremst. Eine 36-jährige Frau sei offenbar von ihrer zwei Monate alten Tochter abgelenkt worden. Sie fuhr mit ihrem Seat Mii auf den Panda auf. Während sie und ihre Tochter unverletzt blieben, zogen sich ihre 81-jährige Mutter, die auf dem Rücksitz saß, und der 61-jährige Panda-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Anwohnerin in Kreuztal-Ferndorf kümmert sich um Mutter und Kind

Beide mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Anwohnerin, die von einem lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, kümmerte sich um die junge Mutter und deren Kind.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf der Marburger Straße kam der Verkehr bis weit nach Ferndorf ins Stocken. Es bildete sich ein langer Rückstau.

