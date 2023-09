Mutter geht mit Kind spazieren – Essen verkohlt auf dem Herd

Mahr als 20 Feuerwehreinsatzkräfte, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz in der Jägerstraße in Burbach..

Burbach. Kleiner Anlass, große Folgen: Weil Essen auf dem Herd verkohlt, muss die Feuerwehr ausrücken.

Die Feuerwehren aus Burbach und Wahlbach mussten am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in die Jägerstraße nach Burbach ausrücken. Während Hausbewohner Brandgeruch in dem Mehrfamilienwohn- und Geschäftshaus gerochen hatten, alarmierten zeitgleich Spaziergänger die Feuerwehr sowie Polizei, dass aus der Dachgeschosswohnung Rauch aus den Fenstern kam.

Die alarmierte Feuerwehr war innerhalb weniger Minuten an der Einsatzstelle. Während die Polizei die Ortsdurchfahrt sperrte, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Personen waren in der Dachgeschosswohnung nicht zu finden, dafür jedoch ein eingeschalteter Elektroherd mit einem Topf verkohlter und verbrannter Fleischmasse. Der Einsatz war schnell beendet. Wie die Polizei feststellte, war die Bewohnerin, eine junge Mutter, mit ihrem Kind zu einem Spaziergang aufgebrochen und hatte den Topf auf dem Herd vergessen.

