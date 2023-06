0,00 Promille? Mitnichten. Eine Mutter will ihre Tochter mit dem Auto abholen, ist dazu aber gar nicht in der Lage. (Symbolbild)

Altenkirchen. Eine Frau will ihre Tochter abholen. Mit dem Auto. Klingt soweit normal. Allerdings steht die Mutter unter „ganz erheblichem Alkoholeinfluss“.

Der Polizeiinspektion Altenkirchen wurde am Sonntag, 4. Juni, gegen 21:45 Uhr ein Fiat Punto in auffälliger Fahrweise auf der Siegener Straße in Altenkirchen gemeldet.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Eine Streife stoppte den Wagen, der von einer 33 Jahre alten Frau gesteuert wurde, im Bereich Kohlhardt. Die Frau stand unter „ganz erheblichem Alkoholeinfluss“, teilen die Beamten mit. Sie gab an, dass sie ihre 15-jährige Tochter habe abholen wollen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Wie kommt die Tochter nach Hause?

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Für die Tochter wurde eine „nüchterne“ Abholung organisiert. Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls durch die auffällige Fahrweise des Fiats gefährdet worden sind, sollen sich unter 02681/9460 bei der Polizei melden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland