Nach dem Stadthallen-Brand: So macht Kreuztal Kultur weiter

Kreuztal. Sommer in Dreslers Park und dann volles Programm bis in den Advent. Vorverkauf beginnt am Montag.

Am Montag in der nächsten Woche beginnt der Vorverkauf für die neue Spielzeit von Kreuztal Kultur – so, wie geplant. Das Programm dazu veröffentlichen die Macher zum Ende dieser Woche – nicht wie geplant. Statt der opulenten Programmbroschüre, die am Mittwoch in einer Pressekonferenz vorgestellt worden wäre, gibt es eine digitale Version für die erste Spielzeithälfte. Denn das neue Bürgerforum, in dem ab 7. Januar Konzerte und Shows stattfinden sollten, ist am Montag abgebrannt. In der Ruine arbeiten immer noch die Sachverständigen, die die Brandursache ermitteln und das Ausmaß des Schadens bewerten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

19 Veranstaltungen stehen von Juni bis Dezember im Programm: zwei Mal gesellschaftskritisches und politisches Kabarett, je einmal Comedy und aktives Singen, elf Konzerte und zwei Reisen rund um den Globus. Zu 17 eigenen Veranstaltungen gesellen sich zwei Veranstaltungen aus der lokalen Kulturschmiede, nämlich die Konzerte mit dem Chor Intermezzo und Blasorchester Stadt Kreuztal.

+++ Lesen Sie auch: So schwer wird es für Kreuztal ohne Stadthalle +++

Cover-Künstler: Siegens Voice of Germany

Mit dem ersten Auftritt des Künstlerduos „Bookends“ in der Spielzeit 2018/19, hat eine neue Cover-Konzertreihe Einzug in unser Kulturprogramm gehalten, die auch in der aktuellen Spielzeit mit gleich zwei Konzerten fortgeführt werden wird:

Service Das Programmheft kann vorerst nur unter kreuztal-kultur.de heruntergeladen werden. Das Programm für den zweiten Teil der Spielzeit kommt im Herbst. Die ab Januar für das Bürgerforum geplanten Veranstaltungen müssen neu organisiert werden. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 23. Mai. Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.kreuztal-kultur.de und unter 02732/51-429 erhältlich. Erneute Veränderungen im Spielzeitverlauf wegen der Pandemie sind nicht ausgeschlossen. Aktuelle Infos dazu unter kreuztal-kultur.de und auf www.facebook.com/kreuztalkultur.

Die „40 Fingers“ aus Italien sind ein Gitarrenquintett, das über ein Repertoire berühmter Rock- und Pop-Songs verfügt, von Queen bis Toto, von Dire Straits über Eric Clapton bis zu den Beatles. 16. Oktober, Otto-Flick-Halle.

Die zweite Cover-Künstlerin, die sich in Kreuztal die Ehre gibt, ist Leslie Ann Jost. Die gebürtige Siegenerin, die bei der ersten Staffel „The Voice of Germany“ teilgenommen hat, wird als „Edelle“ in einer Konzertshow die englische Sängerin Adele nicht bloß imitieren, sondern ihre Geschichte erzählen und dabei musikalisch detailverliebt und originalgetreu die größten und schönsten Songs der britischen Ikone auf höchstem musikalischen Niveau präsentieren. Verstärkung erhält sie dabei von einer achtköpfigen Band, bestehend aus Profimusikern aus ganz Deutschland. 22. September, Otto-Flick-Halle.

+++ Lesen Sie auch: Großbrand: „Leben ohne Stadthalle in Kreuztal unvorstellbar“ +++

Höhepunkte: Tanzende Cartoons, kochender Gote

Erstmals hat Kreuztalkultur eine Live-Kochshow im Programm und präsentiert gemeinsam mit WDR 2 Helmut Gote, der seit mehr als 15 Jahren montags und samstags auf dem Sender zu hören ist, mit seinem 90-minütigen Liveprogramm „Jetzt Gote! Live! Die Tour 2022“. Der kochende Überzeugungstäter zeigt höchst unterhaltsam mit praktischen Beispielen, wie die Besucher mit einfachsten Mitteln zuhause besser kochen können. 30. September, Turn- und Festhalle Buschhütten.

Piero Masztalerz ist ein vielfach prämierter Cartoonist und auf Social Media unter dem Namen „schoenescheisse.de“ bekannt. Jetzt tourt er mit seiner neuen Show „Halt die Fresse, Rapunzel!“ durch Deutschland. Das Besondere dabei: Masztalerz hat eine neue Kunstform erfunden, bei der er quasi live mit seinen eigenen, animierten Cartoonfiguren auf der Bühne steht und verschiedene Märchen interpretiert. Wer die Suchfunktion bei YouTube bemüht, sollte schnell fündig werden und einen ersten Eindruck davon bekommen können, welcher lustige Unfug dem Publikum am 28. Oktober in der Weißen Villa bevorsteht.

+++ Lesen Sie auch: Stadthalle Kreuztal – wer bezahlt den Wiederaufbau? +++

Kreuztalsommer: Dance & Sing, LaBrassBanda, Kreuztalklassik

Los geht’s in Dreslers Park am 12. Juni mit Vlurfunk, die uns in ihre musikalische Welt aus Funk, Latin und Soul im Bigbandformat entführen werden.

Mit Lydie Auvray ist am 19. Juni die „Grande Dame des Akkordeons“ zu Gast im Park, die im Duo mit Markus Tiedemann Stücke ihres neuesten Albums „Mon Voyage“ präsentieren wird.

Der 26. Juni steht dann ganz im Zeichen der Kinder. Theaterspiel führt an diesem Tag das Stück „Ein bärenstarkes Fest“ für Kinder ab 4 Jahren auf.

Am 9. Juli werden Kompositionen in bester Britpop-Tradition der Gruppe „The Lucky Guess“ zu hören sein, im Biergarten des Kutscherhauses.

Am 10. Juli kann das Publikum vielseitigen Gitarrenklängen von Tibor Zachar lauschen.

Das Fantasy-Musical Schatten über Armaleth, das der Feder von Nadine und Thorsten Uebe-Emden aus Neunkirchen entsprungen ist, wird am 17.Juli erstmalig in Auszügen von einem Teil des CD-Casts in Kostümen auf einer heimischen Bühne dargeboten.

Mit Adjiri Odametey kommt am 31. Juli eine Größe aus dem Genre der Weltmusik. Der Musiker aus Ghana hat nicht nur seine Eigenkompositionen im Gepäck, sondern auch Instrumente aus ganz Afrika.

Am zweiten Augustwochenende geht es dann so richtig ab im Park. Zunächst wird Dance & Sing am 11. August mit rund 280 Tänzerinnen und Tänzern die Bühne mit beeindruckenden Choreografien zum Beben bringen.

Nach zwei Jahren Zwangspause wird Dreslers Park wieder Bühne für ein großes Publikum. Foto: Stadt Kreuztal

Das Konzert von LaBrassBanda musste aufgrund der Corona-Pandemie bereits zweimal verschoben werden. Am 12. August ist es nun so weit. Bei einem Open-Air-Konzert in Dreslers Park wird die weltweit erfolgreiche Brass-Pop-Band nicht nur ihr Album „Danzn“ präsentieren, sondern vor allem gemeinsam mit dem Publikum so richtig abfeiern.

Kreuztalklassik ist ein weiterer Phoenix, der aus der Asche der Corona-Pandemie wiederaufersteht. Nach zwei Jahren Pause steht nun die 23. Ausgabe des beliebten Sommerkonzerts bevor, das bei freiem Eintritt unter dem Titel „Sommerträume“ stattfinden wird. 13. August, Dreslers Park.

Advent: Nils Landgren, Tom Gaebel

Nils Landgren ist zurück Bereits zum fünfte Mal wird der Jazzmusiker mit „Christmas With My Friends“ die evangelische Kirche in Hilchenbach mit einem musikalischen Weihnachtszauber belegen. , dem man sich nicht entziehen kann. 17. Dezember.

Tom Gaebel kehrt mit „A swinging Christmas“ zurück nach Kreuztal und macht Nils Landgren, was weihnachtlichen Spirit betrifft, im positivsten Sinne Konkurrenz. Während Landgren für ein überwiegend klassisches Weihnachtskonzert steht, präsentiert Deutschlands angesagtester Big-Band-Entertainer eine Show in der Tradition von Legenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Co., mit den schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und modernen Klassikern.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland