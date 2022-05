Nach der Landtagswahl in Siegen: Anpacken!

Ob bei diesem Wahlkampf die wichtigen Themen im Vordergrund standen? Steffen Schwab hat da Zweifel.

Minister kommen zu Besuch, Fotos werden auf Sportplätzen und auf Bio-Bauernhöfen gemacht. Die einen, weil das Land Geld locker gemacht hat. Die anderen, weil die Mitbewerber auch schon da waren. Samir Schneider macht ein „Praktikum“ auf dem Birkenhof, Anke Fuchs-Dreisbach bei Lindenschmidt. Der Wahlkampf plätscherte so dahin – was angesichts des Umstands, dass die Pandemie überhaupt wieder Begegnungen erlaubte, durchaus ein Fortschritt ist.

Bei den Themen aus der Landespolitik standen die KAG-Beiträge im Vordergrund – also die Kostenbeiträge, die Anliegern für den Ausbau ihrer Straßen abverlangt werden. Die Wahlkreisabgeordnete irrlichterte bis zum letzten Tag herum: Denn wenn die Rechnung bei den Kommunen bleibt, zahlen doch wieder alle – mit ihrer Grundsteuer. Die SPD hielt tapfer dagegen, die FDP setzte sich am Ende von ihrem Koalitionspartner ab.

Manchmal konnte man indes den Eindruck haben, alle wären froh über diese Debatte. Lenkt sie doch so schön von dem ab, was noch wichtiger ist: Gegen das – Corona hin, Corona her – Komplettversagen dieser Schulministerin (von der FDP) war ihre Vorgängerin von den Grünen geradezu eine Spitzenbesetzung in diesem Amt. Ebenso sträflich: die angezogene Handbremse bei den erneubaren Energien, zu besichtigen beim auf der Stelle tretenden Windkraft-Ausbau in Siegen-Wittgenstein. Erst jetzt, wo es knapp wird, geben sie Gas. Das Wahlergebnis in Siegen-Wittgenstein? In erster Linie ein Auftrag zum Anpacken. An alle.

