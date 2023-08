Siegen. Angeblich, so der NWL, verlängert sich Reisezeit auf der Siegstrecke von Siegen „nur geringfügig“. Die Einzelheiten zum Ersatzverkehr Wissen/Au.

„Voraussichtlich bis Ende September“ fahren zwischen Wissen und Au keine Züge, schätzt der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). Nach dem Erdrutsch bei Etzbach hat der Zweckverband am Dienstag, 29. August, Einzelheiten zu dem Bus-Ersatzverkehr mitgeteilt.

Die Busse zwischen Au (Sieg) und Wissen fahren im 30-Minuten-Takt. „Das Ersatzkonzept sieht vor, dass bei Ankunft mit dem RE 9 in Au (Sieg) ein direkter Anschluss zum Schienenersatzverkehr hergestellt wird. Der Bus wiederum stellt in Wissen einen direkten Anschluss an die RB 90 her, „so dass in Summe nur eine geringfügige Verlängerung der Reisezeit entsteht“, behauptet der NWL. In der Gegenrichtung sei die Verbindung entsprechend gestaltet. Fahrräder können nicht mitgenommen werden.

Bei den Zügen der Linien RE 9 (Aachen – Köln – Au (Sieg) – Siegen) und RB 90 (Limburg/Altenkirchen – Au (Sieg) – Siegen) kommt es zu Fahrplanänderungen. Auch die RB 90 von/nach Altenkirchen/Limburg erhält Anschlüsse im Stundentakt zum Schienenersatzverkehr. Der NWL verweist als Alternative auf die montags bis freitags im Stundentakt verkehrenden regionalen Busse der Linie 280 (Altenkirchen Bahnhof - Eichelhardt - Roth – Wissen Bahnhof), die für die Strecke nur 45 Minuten benötigen.

Von Siegen auf der Siegstrecke mit Bus oder Zug

RE 9 (Siegen Hbf. – Au (Sieg) – Aachen Hbf): Alle Züge fallen zwischen Wissen und Au (Sieg) aus. Zwischen Siegen und Wissen verkehren die Züge des RE 9 im Zwei-Stunden-Takt. Zwischen Au (Sieg) und Köln/Aachen verkehren die Züge weiterhin im Stundentakt. Die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr zwischen Siegen und Köln fallen aus. Zwischen Siegen Hbf. und Au (Sieg) verkehren jeweils zur Stunde, in der der RE 9 ausfällt, zusätzliche Busse als Ersatz.

RB 90 (Limburg/Altenkirchen – Au (Sieg) – Siegen): Alle Züge fallen zwischen Wissen und Au (Sieg) aus. Alle zwei Stunden wird der Schienenersatzverkehr von Wissen bis Betzdorf verlängert.

