Siegen Die Ahrtal-Flutkatastrophe war ein „furchtbares Ereignis“. Die Siegener THW-Mitglieder halfen vor Ort. Nun wurden sie dafür ausgezeichnet.

Weihnachtlich geschmückt waren am Samstagnachmittag die Hallen vom THW-Ortsverband Siegen: Für den Ortsverband stand nicht nur die Weihnachtsfeier an, sondern es sollten auch zahlreiche Mitglieder für ihr Engagement im Ahrtal nach der Flutkatastrophe 2021 ausgezeichnet werden.

Reiner Senner, Ortsbeauftragter vom THW-Ortsverband Siegen, begrüßte den Leiter der Regionalstelle vom THW Olpe/Drolshagen, Johannes Feiter, sowie Volkmar Klein (MdB), Bürgermeister Steffen Mues und Jens Kamieth (MdL) sowie die Männer und Frauen vom THW Siegen, die die Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal (14. und 15. Juli 2021) sahen, dort halfen und für ihren Einsatz nun mit der Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“ ausgezeichnet wurden. Damals waren dort 89 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (Ortsverband Siegen) über rund 12 Wochen im Einsatz. Hierbei leisteten sie mehr als 20.250 ehrenamtliche Einsatzstunden, um den Menschen in der betroffenen Region zu helfen. Im Nachgang zur Flutkatastrophe hat die Bundesregierung die sogenannte „Einsatzmedaille Fluthilfe 2021“ gestiftet.

Von links: Jens Kamieth, Steffen Mues, Reiner Senner, Volkmar Klein und Johannes Feiter im Gespräch. Foto: Jürgen Schade

„Es war ein furchtbares Ereignis mit furchtbaren Folgen. Doch Menschen wie Sie haben an diesen dunklen Tagen für Lichtblicke gesorgt. Lichtblicke der Mitmenschlichkeit. Lichtblicke der Anteilnahme und des beispielhaften, selbstlosen aktiven Helfens“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. „Die Menschen im Ahrtal sind von einer Naturkatastrophe überrascht und überwältigt worden. Und Sie haben in dieser Katastrophenlage keine Sekunde gezögert und sind Ihnen zur Hilfe geeilt, um Schutz zu geben, um ihnen in den vielleicht schwersten Stunden ihres Lebens beizustehen, um zu helfen wo und wie es eben geht.“ Johannes Feiter sagte: „Das ist bisher der größte Einsatz in der Geschichte des THW und diese Auszeichnung ist eine besondere Würdigung und Ehre für die Kameradinnen und Kameraden.“

THW in Siegen: 160 aktive Helferinnen und Helfer

Im Jahr 1952 gegründet, deckt der THW-Ortsverband geografisch den Altkreis Siegen mit seinen Städten und Gemeinden ab und wird auch immer wieder überregional in Einsätzen tätig. Darüber hinaus werden einzelnen Einsatzkräfte aus Siegen im Bedarfsfall für Einsätze im Ausland angefordert, so zuletzt im Herbst 2023 in Jordanien. Heute sind in Siegen rund 160 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich aktiv engagiert. Mit einer Jugendgruppe engagiert sich das Siegener THW auch in der Jugendarbeit.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre muss das THW Siegen seinen Standort in der Numbach verlassen, weil in den Räumlichkeiten der Brandschutz fehlt und ein Nachrüsten nicht mehr möglich ist. Die THW-Führung hat schon zwischen Geisweid und Siegen einen neuen Standort ausgemacht: „Wir standen nur einen halben Zentimeter vor der Unterzeichnung des Vertrages, aber der Bund hat uns seinen Strich durch die Rechnung gemacht. Es fehlte das nötige Geld. Das geben unsere Politiker lieber für anderes aus“, sagte Reiner Senner.

