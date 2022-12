Nach Glatteis: Müllabfuhr wird erst nächstes Jahr nachgeholt

Der Ausfall der Müllabfuhr am Montag ist in diesem Jahr nicht mehr aufzuholen.

Hilchenbach. Die Biomüll-Abfuhr fällt ersatzlos aus. Vorrang haben nun Rest- und Verpackungsmüll, teilt die Stadt Hilchenbach mit.

39 Müllabfuhrtouren der Firma PreZero Dual sind am Montag wegen des Glatteises in Siegen-Wittgenstein und im Lahn-Dill-Kreis ausgefallen. Das hat die Stadt Hilchenbach mitgeteilt.

„In Anbetracht der extremen Straßenverhältnisse mussten wir in den Morgenstunden die Risiken abwägen und wir haben uns dabei für die Sicherheit unserer Teams und aller anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer entschieden“, so Sabrina Heppner, Niederlassungsleiterin an den PreZero Standorten in Dillenburg und Siegen. Die ausgefallenen 39 Sammeltouren von Hausmüll, Bioabfällen, Altpapier und Leichtverpackungen seien in diesem Jahr nicht mehr aufzuholen.

Biomüll-Tonnen im Winter fast leer

„In enger Abstimmung mit unseren kommunalen Auftraggebern haben wir uns daher dazu entschieden, die Bioabfälle in Hilchenbach erst zum nächsten turnusgemäßen Termin zu sammeln, da die Behälter im Winter ohnehin fast leer sind. Stattdessen sollen alle anderen Abfallsorten schnellstmöglich abgeräumt werden, um über die Weihnachtsfeiertage keine ungeleerten Behälter bei den Haushalten zu belassen. Sollten dadurch im Einzelfall Unannehmlichkeiten ergeben, so bedauern wir das sehr“, betont Sabrina Heppner.

