Das Kunstwerk an Oberstadtbrücke wurde rekonstruiert.

Stadtentwicklung Nach Graffiti-Schmierereien: Kunstwerk in Siegen erneuert

Siegen. Graffiti-Tags und Faserstift-Schmierereien verunstalteten das Kunstwerk an der Oberstadtbrücke in Siegen. Nun hat es ein Verein erneuert.

Das am Widerlager der Oberstadtbrücke befindliche Kunstwerk „inverSieg“ ist durch die Siegener Künstlergruppe „Stylefiasko“ in den Originalfarbtönen vollständig erneuert worden.

Das Motiv, das in Form einer abstrakten Linienzeichnung mit grün-blauem Farbspektrum das topographische Höhenprofil Siegens mit seinen sieben Bergen wiedergibt, war nach seiner Fertigstellung 2021 zunehmend durch nicht autorisierte Graffiti-Tags und Faserstift-Schmierereien verunstaltet worden. Nach einer oberflächlichen Reinigung machte sich der Verein um den Künstler Hans-Reinhart Meise daran, das Kunstwerk mit Hilfe von Sprühfarben (Lackgemisch) wiederaufzubereiten.

Das auf einer Vektordatei basierende Bild des Siegener Architekturkollektivs Au34 wurde mit größtmöglicher Akkuratesse in Schablonentechnik größtenteils aufgesprüht, aber stellenweise auch von geübter Hand per Pinsel neu aufgetragen. Die dreidimensionale Tiefenwirkung lässt sich nun wieder – einschließlich des goldenen Punkts, der symbolisch das Krönchen auf der Nikolaikirche als Orientierungspunkt markiert - in Reinform entdecken.

