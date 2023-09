Siegen. Starkregen im Juli spült Haftkleber auf der Baustelle weg, Wasser dringt in Asphaltbeton ein. Nun wird wieder gearbeitet – und gesperrt

Nach der Sanierung der Löhrstraße in Siegen werden in den Herbstferien von Mittwoch, 11. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, letzte Arbeiten zur Mängelbeseitigung vorgenommen.

Aufgrund des Starkregens im Sommer erfüllt eine Asphalt-Teilfläche in der Einmündung Löhrstraße und Kohlbettstraße nicht die technischen Anforderungen und muss erneuert werden, so die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung. In dieser Zeit wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt.

Stadt Siegen: Asphalt konnte nicht ausreichend verdichtet werden

Die Weiterfahrt in die Löhrstraße ist aber weiterhin möglich. Durch den Starkregen Ende Juli war bei den Bauarbeiten der Haftkleber in dem Bereich teilweise weggespült worden, so dass Oberflächenwasser in den Asphaltbeton eingedrungen ist. Auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern konnte keine ausreichende Verdichtung des Asphalts erreicht werden.

Im Sommer waren im Anschluss an die Leitungsarbeiten der Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) rund 340 Meter Fahrbahn sowie große Längen Bordstein und Rinnenbahn erneuert worden.

