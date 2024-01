Nach Unfall in Hilchenbach: 74-Jähriger verfolgt Flüchtigen

Allenbach In der Baustelle auf der B 508 rummst ein SUV in einen Mercedes und haut ab. Der Benz-Fahrer jedoch beweist erstaunliche Hartnäckigkeit.

Auf der B 508 im Hilchenbacher Stadtteil Allenbach hat sich am Montagmittag, 29. Januar, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der mutmaßliche Verursacher geflüchtet ist.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. Gegen 13.15 Uhr stand er in der Baustelle vor einer roten Ampel. Beim Wechsel auf Grünlicht fuhr er an und bemerkte plötzlich einen schwarzen SUV, der aus der Alten Landstraße kam. Der unbekannte PKW prallte rechts ins Heck des Mercedes.

Polizei in Siegen sucht auch junge Zeugin

Der 74-Jährige wendete sein Fahrzeug am Ende der Baustelle, um den Unfallverursacher ausfindig zu machen. Eine junge Frau mit einem blauen Kleinwagen gab an, dass der Flüchtige in eine Seitenstraße gefahren sei. Die Suche nach dem Unfallverursacher blieb ohne Erfolg. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet die junge Frau oder weitere Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

