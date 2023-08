Nach Unfall schwer verletzt: Retter befreien Fahrer aus Auto

Niederdielfen. Auf der Siegener Straße in Wilnsdorf fährt der BMW eines 49-Jährigen ungebremst in den Golf einer Frau. Der Mann wird schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen ist am Montag, 28. August, ein 49-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Unfall in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Mann befand sich mit seinem Wagen auf Siegener Straße von der Feuersbacher Furt kommend in Fahrtrichtung Niederdielfen, als eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Auto aus der Straße „An der Weiß“ nach rechts, ebenfalls in Richtung Niederdielfen, abbiegen wollte. Der BMW des 49-jährigen fuhr ungebremst in den VW-Golf der Frau.

Siegener Straße zwischenzeitlich voll gesperrt

Entgegen der Erstmeldung, der 49-Jährige sei eingeklemmt, musste er wegen der Schwere seiner Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeholt werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Wegen der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten musste die Siegener Straße voll gesperrt werden.

