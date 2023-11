Die Feuerwehr hat die Situation in Freudenberg schnell unter Kontrolle.

Einsatz Nachbar weckt schlafenden Mieter in brennender Wohnung

Freudenberg In einem Freudenberger Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Ein umsichtiger Nachbar behält glücklicherweise die Übersicht.

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Freudenberger Bornhausweg hat am Freitag, 17. November, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Retter alarmiert und den 60-jährigen Mieter geweckt, der in der Wohnung schlief.

Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr aus Freudenberg und Büschergrund baute die Löschwasserversorgung auf und brachte die Drehleiter in Stellung. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung vor. Die Einsatzkräfte stießen auf einen brennenden Tisch im Wohnzimmer. „Wir konnten den Entstehungsbrand löschen“, sagte Einsatzleiter Jens Kauschke.

Ermittler der Polizei auf der Suche nach Brandursache

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Über das Ordnungsamt soll für den Mieter, der unverletzt blieb, eine vorläufige Bleibe gefunden werden. Brandsachermittler der Kriminalpolizei wollen am Montag die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Bis dahin wird die Wohnung beschlagnahmt, wie die Polizei vor Ort erläuterte.

