Kriminalität Nachts in Siegen: Einbrecher in eigener Wohnung überrascht

Siegen. Verrückt: In der Nacht kommt ein Siegener zurück in seine Wohnung – und trifft auf drei Einbrecher. Das Trio ergreift die Flucht.

Als ein 27-jähriger Hausbewohner am frühen Sonntagmorgen, 12. März, gegen 4.40 Uhr in seine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße in Siegen heimkehrte, überraschte er dort drei Einbrecher.

Die unbekannten Männer, flüchteten bei Eintreffen des jungen Mannes, berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen nach hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft und ein Zimmer durchwühlt.

Kriminalpolizei in Siegen bittet um Hinweise

Der 27-Jährige beschrieb die Männer folgendermaßen: alle 20 bis 30 Jahre alt, einer soll laut Polizeiangaben vom Phänotyp her afrikanisch sein, alle trugen dunkle Hoodies und Rucksäcke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

