Ermittlungen Nächtliche Schüsse in Siegen: Streithähne verletzt in Klinik

Siegen. Streit zwischen zwei Siegenern, die sich gegenseitig verletzt haben, gibt der Polizei Rätsel auf. Eine Schreckschusspistole wurde sichergestellt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29. Juli, kam es nach Angaben der Polizei zu einem Streit, bei dem auch eine Schusswaffe abgefeuert wurde. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Die Einsatzkräfte waren gegen kurz nach 3 Uhr in die Marburger Straße in Siegen alarmiert worden. Mehrere Zeugen berichteten demnach von einer Streitigkeit, in deren Verlauf Schüsse gefallen sein sollen. Ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge hatten sich zwei Männer, 24 und 36 Jahre alt, gestritten, beide verletzten sich gegenseitig. Die Hintergründe sind noch unklar und ebenso, wie es zu den Verletzungen der Beteiligten kam. Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der 24-Jährige mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen hat. Die Pistole wurde sichergestellt, die Männer kamen ins Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

