Nase voll von Elterntaxis: Gegen Autos vor der Grundschule

Freudenberg. „Kiss and Go“: Autos wurden zum Problem vor einer Freudenberger Grundschule. Die Stadt hat daher nun eine Hol-und-Bring-Zone eingerichtet.

Für Kinder ist es wichtig, dass sieµ zu Fuß als Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eigene Erfahrungen sammeln, betont die Freudenberger Stadtverwaltung.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Gerade auf dem Schulweg könnten sie erste Verkehrsregeln lernen, Verkehrsschilder und -einrichtungen kennenlernen. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten seien wichtig, damit die Kinder selbstständig und sicher Wege zu Fuß gehen könnten.

Fußabdrücke weisen Freudenberger Kindern den Weg

Für die Grundschule Am Alten Flecken in Freudenberg hat die Stadt Freudenberg eine Elternhaltestelle in der Burgstraße eingerichtet, um das selbstständige Verhalten von Kindern im Straßenverkehr zu fördern. Ab sofort haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in der Hol- und Bringzone sicher ein- und aussteigen zu lassen. Zwei Hinweistafeln weisen auf die Elternhaltestelle hin.

Auf dem Gehweg sind Fußabdrücke auflackiert, um den Kindern von der Hol- und Bringzone den sicheren Weg zum Fußgängerüberweg und zur Grundschule anzuzeigen. So können die Kinder die letzten Meter zu Fuß gehen und damit wird der individuelle Verkehr direkt vor dem Schulgebäude reduziert.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland