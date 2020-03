Willi Bürger, der die Wetterstation an der Realschule am Oberen Schloss betreibt, zieht Wetterbilanz für den Februar: „Sehr warm, sehr nass und sehr stürmisch, die Sonne schien wenig, und von Winter war bis auf zwei Tage wieder nichts zu sehen“. Ähnliches gilt für den Winter insgesamt.

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im Februar betrug 4,8° C, was 3,5° über dem 30-Jahre-Durchschnitt (1981-2010) von 1,3° liegt. „Den wärmsten Februar verzeichneten wir 1990 mit 5,6°, den kältesten 1986 mit -5,2° im Monatsschnitt. Dieser Februar war damit bei uns nach 1990 und 2002 der drittwärmste seit den Aufzeichnungen 1969“, berichtet Willi Bürger,

Der wärmsten Tag war der 16. mit 11,9° im Schnitt, die Monatshöchsttemperatur gab es am selben Tag mit 15,6 °. Der kälteste Tag war der 27. mit 1° im Tagessschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 5. mit -1,3° gemessen und am Boden am 8. mit -4,7°. Der Februar hatte nur 6 Frosttage mit Temperaturen teilweise im Minusbereich, aber keinen Eistag mit Temperaturen ständig unter 0°. Im Schnitt der letzten 30 Jahre hatte der Februar 14,1 Frosttage und 3,5 Eistage.

Niederschläge

Der Niederschlag im Februar betrug 208 Liter/qm und war damit 120,9 l höher als der 30-Jahre- Durchschnitt von 87,1 l. Damit fielen 209 % des durchschnittlichen Niederschlags. Nur 2002 regnete es mit 240 l noch mehr, 1986 fielen im Februar nur 6 Liter je qm. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 23. mit 23,9 l/qm und am 10. mit 22,8 l. Die Niederschläge verteilen sich auf 23 Tage.

Schnee

Der Winter gab am 26./27. Februar ein kurzes Gastspiel und bescherte auch den unteren Lagen des Siegerlandes kurzfristig eine dünne Schneedecke von maximal 3 cm, übrigens erstmals in diesem Winter.

Wind

Der Wind erreichte am 9. beim Sturmtief Sabine 102 km/h, was Stärke 10 auf der Beaufort-Skala entspricht. Auch am 16. mit 94 km/h und am 23. mit 90 km/h wurde Windstärke 10 erreicht. Zudem hatten wir am 10. (87 km/h), 11. (81 km/h) und 29. (78 km/h) Windstärke 9 und am 19. (66 km/h) und 17. (65 km/h) Stärke 8.

Sonnenschein

Die Sonne schien im Februar spärliche 41 Stunden. Rekordhalter sind der Februar 2008 und 2019 mit jeweils 136 Sonnenstunden, im Februar 2010 waren es nur 33 Stunden. Der Bundesdurchschnitt liegt im Februar bei 72 Stunden, in diesem Jahr bei 65 Std., damit liegt Siegen klar unter dem Bundesschnitt.

Winter 2019/2020

Dieser meteorologische Winter war mit einer Durchschnittstemperatur von 3,8 ° gegenüber dem 30-Jahre-Schnitt von 1,2° um 2,6° zu warm, wobei alle drei Wintermonate deutlich über dem Durchschnitt lagen. Es gab in diesem Winter nur 33 Frosttage mit Temperaturen teilweise im Minusbereich, davon 14 im Dezember, 13 im Januar und nur 6 im Februar, Eistage mit Temperaturen ständig unter 0° gab es überhaupt nicht. Der Durchschnitt der letzten 30 Jahre liegt bei 30,6 Frost- und 9,8 Eistage. Die Tiefsttemperatur dieses Winters war am 22. Januar mit -6,6° und am Boden mit -10°, dafür war es am 16. Februar 15,6 ° warm.

Es fielen 410,5 Liter je qm Niederschlag, und damit lag dieser Winter deutlich über dem 30-Jahre-Schnitt von 318,3 l, wobei Dezember genau im, der Januar etwas unter und der Februar deutlich über dem Durchschnitt lagen.

Schnee gab es in diesem Winter im Siegener Stadtgebiet bis auf dem 27./28. Februar nicht. Die Sonne schien 132 Stunden. Im Winter 2007/8 schien die Sonne sogar 232 Stunden, 2012/13 nur 73 Stunden.

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 9.2. beim Sturmtief Sabine mit 102 km/h = Windstärke 10 erreicht. Dazu kommen noch 2 mal Stärke 10, 3 mal Stärke 9, sämtlich im Februar und 6 mal Stärke 8, im Dezember 1 mal, 3 mal im Januar und 2 mal im Februar.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.