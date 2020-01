Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nenkersdorf im trockenen Bereich

Konkrete Sorgen machte sich Helmut Buttler (UWG) um das Feuerwehrgerätehaus Oberes Siegtal, das am Fuhrweg in Nenkersdorf für die künftig fusionierten Löschgruppen Grissenbach und Nenkersdorf neu gebaut werden soll: Der Bauplatz liegt an der Sieg, die von den Einsatzfahrzeugen überquert werden muss. Baudezernent Erwin Rahrbach gab Entwarnung: Auch dieses Gelände liege nicht im geschützten Überschwemmungsgebiet.