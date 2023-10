Netphen: 19-Jähriger in Lebensgefahr - Audi-Wrack im Bach

Bis Mitternacht ist die B 62 zwischen Netphen und Eschenbach gesperrt. Der Audi liegt in zwei Teilen in der Netphe.

Über fünf Stunden lang musste am Montagabend die B 62 zwischen dem Ortsausgang von Netphen und Eschenbach nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt werden. Ein 19-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

„Solch einen Verkehrsunfall habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Feuerwehrmann noch nicht gesehen“, sagte Markus Roddey, Pressesprecher der Feuerwehr Netphen, der als einer der ersten Helfer an der Einsatzstelle war. Kurz nach 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Notarzt alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw in zwei Teile gerissen war und in der Netphe lag.

Bis Mitternacht ist die B62 zwischen Netphen und Eschenbach gesperrt. Der Audi liegt in zwei Teilen in der Netphe. Foto: Jürgen Schade

Ein 19-jähriger Fahrer war mit einem Audi Turbo RS8 Cabrio, der bis zu 320 km/h fahren kann und über 150.000 Euro kostest, mit einer 16-jährigen Beifahrerin von Netphen in Fahrtrichtung Eschenbach unterwegs. Mit enorm hoher Geschwindigkeit kam der Sport-Rennwagen ausgangs einer leichten Rechtskurve kurz hinter dem Wanderparkplatz ins Schleudern, touchierte die Schutzplanken, schleuderte weiter und krachte nach fast 100 Metern mit der Fahrerseite rechts gegen einen Baum. Dabei wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen und stürzte eine rund sieben Meter tiefe Böschung hinab. Das Wrack blieb i der Hochwasser führenden Netphe liegen.

Schwerverletzter muss wiederbelebt werden

Die Feuerwehrleute mussten Leitern an die Böschung legen, um zum Fahrzeug hinabzuklettern, und mit schweren Rettungs- und Bergegerät den 19-jährigen befreien. Mit einer Schleifkorbtrage wurde er die Böschung hinaufgeschafft und dem Rettungsdienst sowie Notarzt übergeben. Unter Reanimationsbedingungen wurde er mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 16-jährige Beifahrerin, die ebenfalls schwer verletzt wurde, konnte sich nach Angaben der Polizei noch selbstständig aus dem Wrack befreien.

Um den zerfetzten Audi aus der Netphe holen zu können, muss ein Baum gefällt werden. Foto: Kai Osthoff

Für die Einsatzkräfte war es Schwerstarbeit, den Verletzten zu befreien, zumal sie fast bin zu den Knien im eiskalten Wasser der Netphe standen. Damit ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug aus dem Wasser bergen konnte, musste die Feuerwehr einen dicken Baum fällen. Zur genauen Klärung des Unfalls forderte die Kreuztaler Polizei ein Spezial-Unfall-Aufnahme-Team aus Köln an. Weil durch den Unfall sehr viel Benzin in die Netphe gelangt war, setzten die Einsatzkräfte mehrere Ölsperren und forderten noch den Bereitschaftsdienst der Unteren Wasserbehörde des Kreis Siegen-Wittgenstein nach. Die B 62 war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt.

