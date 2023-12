Netphen: 27-Jährige mit zwei Kindern überschlug sich im Auto

Netphen-Deuz Eine 27-Jährige ist bei Netphen-Deuz mit ihrem Auto verunglückt. Sie und ihre beiden Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr auf der L-723 zwischen Netphen-Deuz und Salchendorf. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihren beiden Kindern (6 Monate und 3 Jahre alt) von Deuz kommend in Fahrtrichtung Salchendorf unterwegs. Nach Polizeiangaben geriet die Fahrerin mit ihrem Opel Corsa aus Unachtsamkeit ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen fuhr in einen Graben, anschließend gegen eine Böschung und überschlug sich.

Der Pkw blieb anschließend total demoliert auf dem Dach liegen. Die Mutter sowie ihre beiden Kinder wurden vom Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

