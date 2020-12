Netphen: 54-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Netphen. Schwerer Verkehrsunfall in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein): Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein 54 Jahre alter Mann gestorben.

Gegen 11.35 Uhr am Ersten Weihnachtstag ereignete sich der schwere Unfall auf der Kreisstraße 5: Der 54-Jährige fuhr mit seinem Wagen von Dreis-Tiefenbach in Richtung Dautenbach, als er in einer leichten Kurve aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Sein Wagen krachte frontal in das Auto einer 32-Jährigen, die ihm entgegen kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 54-jährigen Mannes auf eine Leitplanke geschleudert und fiel dann mehrere Meter eine Böschung hinunter.

31-Jährige Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Unfallzeugen alarmierten die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnten bei dem 54-jährigen Mann nur noch den Tot feststellen. Die 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Kreisstraße 5 war für über drei Stunden voll gesperrt.

Mehr Nachrichten aus Siegen