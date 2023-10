Netphen: 84-Jähriger gegen Straßenlampe – Ehefrau verletzt

Ein 84-Jähriger gerät in Netphen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen eine Lampe.

Netphen. In der Netphener Stadtmitte verliert ein 84-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen.

Mit dem Rettungswagen musste am späten Sonntagabend die Ehefrau eines 84-jährigen Seniors in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Fahrer war auf der Lahnstraße in der Netphener Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Amtsstraße aus unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen eine Straßenlaterne krachte. Durch den Aufprall wurde seine Ehefrau verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland