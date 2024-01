Eine der 14 neuen Sirenen steht in Helgersdorf.

Bevölkerungsschutz Netphen: Alle 14 neuen Sirenen sind nun am Netz

Netphen Insgesamt 37 Sirenen können nun im Netphener Stadtgebiet ausgelöst werden, um die Bevölkerung zu warnen. Der Weg dahin war beschwerlich.

Seit Mitte Dezember sorgen 14 zusätzliche Sirenen für die zuverlässige und effektive Warnung der Netphener. Waren es 2018 noch 23 stationäre Sirenen, so warnen jetzt insgesamt 37 stationäre Sirenen sowie im lokalen Bedarfsfall eine mobile Sirene die Bevölkerung vor möglichen Gefahren. Alle stationären Sirenen können durch digitale Funkempfänger zum Beispiel von der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein einzeln oder gesammelt angesteuert werden. Bei lokalen Gefahren wird die mobile Sirene durch die Feuerwehr oder die örtliche Ordnungsbehörde eingesetzt.

Fördermittel waren begehrt

Die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren, wie sie beispielsweise bei Naturkatastrophen, Großbränden oder dem Austritt von Gefahrstoffen auftreten, ist wichtiger denn je geworden, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Ende 2021 wurden unmittelbar nach der Bekanntgabe des Fördermittelprogrammes durch den Bund insgesamt 14 neue Sirenen von der Stadt Netphen beantragt und Mitte 2022 bewilligt. Daraufhin erfolgte die Ausschreibung der Leistungen und die Beauftragung der Sirenenanlagen samt der dafür notwendigen Tiefbau- und Elektronikarbeiten.

Da die Erweiterung der vorhandenen Sirenenwarnsysteme in nahezu allen Städten und Gemeinden einen hohen Zuspruch erfahren hatte, waren die Fördermittel binnen kürzester Zeit ausgeschöpft. Aufgrund der frühzeitigen Beauftragung konnte die Errichtung der 14 neuen stationären Anlagen im Stadtgebiet Netphen zeitnah durch die Lieferanten realisiert werden. Die im weiteren Verlauf der Gesamtmaßnahme notwendigen Versorgungs- und Anschlussarbeiten gestalteten sich aufgrund von Lieferengpässen und Fachkräftemangel „als zunehmend anspruchsvoll und zeitintensiv“, berichtet die Stadt.

Zusammenspiel mit Apps und Cell Broadcast

Mit der Inbetriebnahme am 14. Dezember verfügt die Stadt Netphen nun über ein flächendeckendes stationäres Sirenenwarnsystem, das den Anforderungen eines extern erstellten Beschallungsgutachtens entspricht. Im Zusammenspiel mit Rundfunk, mobilen Warn-Apps und Cell Broadcast stelle das Sirenenwarnsystem eine tragende Säule in einem modernen Warnmittelmix für den Zivilschutz dar, stellt die Stadt fest. Im Rahmen von landes- und bundesweiten Warntagen wird das Warnsystem zukünftig regelmäßig getestet. Neben dem Funktionstest soll die Bevölkerung für die verschiedenen akustischen Warnsignale der Sirenen sensibilisiert werden. Der nächste bundesweite Warntag findet am 12. September 2024 gegen 11 Uhr statt.

