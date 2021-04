Netphen: Alte Fenster und Bauschutt illegal im Wald entsorgt

Alte Fenster – in der Nähe von Hainchen einfach in der Natur abgeladen.

Netphen. Zum wiederholten Mal, so das Ordnungsamt Netphen, wurde illegal Bauschutt entsorgt. Diesmal alte Fenster zwischen Hainchen und Lahnhof.

Zum wiederholten Mal in diesem Jahr erreichte das Ordnungsamt der Stadt Netphen ein Hinweis auf illegale Entsorgung von Bauschutt. Vermutlich am Mittwoch, 28. April, wurde eine große Ladung alter Fenster zwischen Hainchen und Lahnhof an der L722 abgelegt.

Die Stadt Netphen weist darauf hin, dass es hinreichende offizielle Entsorgungsmöglichkeiten zu moderaten Kosten gibt. Infos dazu finden sich auf der städtischen Homepage in der Rubrik Abfallservice. Illegale Abfallentsorgung wird mit empfindlichen Bußgeldern geahndet.

