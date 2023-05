Unfall Netphen: Karambolage mit vier Autos – L 729 gesperrt

Netphen. Vier Fahrzeuge sind in einen Auffahrunfall auf der L 729 zwischen Deuz und Netphen verwickelt. Die Straße wird für über eine Stunde gesperrt.

Über eine Stunde voll gesperrt war die L 729 zwischen Netphen und Deuz nach einem schweren Verkehrsunfall.

Am frühen Mittwochabend wollte ein Pkw-Fahrer von Deuz kommend kurz vor dem Netpher Ortseingang nach links auf einen Wanderparkplatz fahren. Weil Gegenverkehr kam, musste er anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte ein 53-jähriger Ford-Fahrer dies zu spät und schaffte es nicht, rechtzeitig abzubremsen. Er fuhr auf einen 41-jährigen Mini-Fahrer auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini in einen davor befindlichen Passat und dieser wiederum auf einen davor befindlichen Renault geschoben. Am Ende waren alle Fahrzeuge zusammengeschoben.

Polizei ermittelt gegen Fahrer

Der Sachschaden betrug rund 45.000 Euro. Ein 34-jähriger Fahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe und weil ein Elektrofahrzeug beteiligt war, musste auch die Feuerwehr Netphen ausrücken. Gegen den 53-Jährigen ermittelt nun das Kreuztaler Verkehrskommissariat wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

