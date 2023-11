Netphen: Ausströmendes Gas ruft Feuerwehr auf den Plan

Netphen. Drei Einheiten der Feuerwehr wurden zu einem Firmengelände in Netphen gerufen. Dort holte sie sich als Unterstützung die Meinung eines Experten.

Ungewollt ausströmender Sauerstoff aus einem 3100 Liter fassenden Tank hat für die Feuerwehr Netphen, Dreis-Tiefenbach und Grissenbach am Mittwochabend auf dem Gelände einer metallverarbeitenden Firma in der Straße „Unterm Wasser“ in Netphen zu einem Einsatz geführt. „ABC – Silo bläst ab“ hieß das Einsatzsatzstichwort, unter dem sich rund 25 Kräfte der ehrenamtlichen Einheiten auf den Weg machten.

Frau beobachtet austretende Wolke am Gastank und verständigt den Feuerwehr-Leiter

An der Einsatzstelle erklärte Sebastian Reh als Leiter der Feuerwehr Netphen und zugleich Einsatzleiter die Situation: Von einem Sportraum nahe des Gefahrenstofflagers auf dem Firmengelände hatte eine Frau eine schwallartige, große weiße Wolke an einem der Tanks gesehen und den Leiter der Feuerwehr verständigt. Der war schnell zur Stelle, konnte aber auch noch nicht ausmachen, um was für ein Gas es sich dabei handelte. Daraufhin ließ er über die Kreisleitstelle die Einheiten Netphen, Grissenbach und Dreis-Tiefenbach alarmieren. Vor Ort wurde der Gefahrenbereich mit Flatterband abgesperrt.

Feuerwehr holt Einschätzung eines Experten ein

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung vor. Da mehrere Tanks in dem Bereich hinter der Firma standen, darunter unter anderem Acetylen und Sauerstoff, wurde der Industriegase-Hersteller Messer kontaktiert. Über eine Telemetrie-Verbindung konnte der zuständige Mitarbeiter eine Einschätzung geben. Es handelte sich bei dem Gefahrenstoffaustritt um Sauerstoff. „Der Tank war zu diesem Zeitpunkt noch zu 73 Prozent gefüllt“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Markus Roddey am Abend vor Ort.

Da das Gas vermutlich über ein defektes Überdruckventil ausgetreten war und sich in dem Tank bereits ein höherer Druck aufgebaut hatte, entschieden die Einsatzkräfte, den Tank kontrolliert zu entleeren. Während dieser Phase wurde auch wieder die große weiße Wolke sichtbar, die mit hohem Druck entwich.

