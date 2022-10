Netphen: Auto kollidiert mit Motorrad – Mann verletzt

Nach dem Unfall in Dreis-Tiefenbach sucht die Polizei nach Zeugen.

Dreis-Tiefenbach. Ein 54-jähriger Kradfahrer kommt in Dreis-Tiefenbach beim Zusammenstoß mit einem VW Golf zu Fall.

Verletzt wurde ein Zweiradfahrer bei einem Unfall an der Einmündung Siegstraße/Dreisbachstraße, der am Dienstag gegen 11 Uhr passiert ist. Ein 39-jähriger VW-Golf-Fahrer befuhr die Siegstraße aus Weidenau kommend in Richtung Dreis-Tiefenbach. Ersten Erkenntnissen nach übersah er beim Linksabbiegen einen 54-jährigen entgegenkommenden Motorrad-Fahrer. Es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Krad-Fahrer. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen , Hinweise unter 02732/909-0 mitzuteilen.

