Netphen: Bagger brennt auf Baustelle völlig aus

Oelgershausen. In Oelgershausen ist am Mittwoch ein Bagger vollständig ausgebrannt. Die Rauchwolke war bis nach Netphen sichtbar.

„Feuer 3 – Brennt Bagger/Radlader im Freien“ lautete am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr das Einsatzstichwort für die Feuerwehr Netphen und Eschenbach. Einsatzort war die Straße „Auf der Schütze“ in Netphen-Oelgershausen. Bürger aus Netphen und die Einsatzkräfte hatten bereits ab dem Kreisverkehr in Netphen dunkle Rauchwolken sehen können. An der Einsatzstelle stand ein Bagger im Vollbrand. Kurz danach platze mit einem lauten Knall einer der Hinterreifen.

Ölsperre im Breitenbach

Sofort bauten die Brandbekämpfer eine Löschwasserversorgung auf und nahmen mit einem Trupp unter Atemschutz den Kampf gegen die Flammen auf. Mit einem Wasser-Schaum-Gemisch konnte die Feuerwehr den Brand, der nach ersten Angaben im Motorraum entstanden war, unter Kontrolle bringen und ablöschen. Danach folgten noch weitere Löscharbeiten, da immer noch eine enorme Hitze vorhanden war. Weitere Einsatzkräfte der beiden Einheiten bauten am Breitenbach, der nahe der Einsatzstelle fließt, eine Ölsperre auf. Zur weiteren Beurteilung bestellte Sebastian Reh als Leiter der Feuerwehrwehr und Mitarbeiter des Netphener Ordnungsamtes das Kreisumweltamt Siegen-Wittgenstein sowie den Gewässerschutzbeauftragen hinzu.

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei mit alarmiert worden, die vor Ort die Ermittlungen aufnahm. Ein Beamter erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass der 33-jährige Baggerfahrer während der Fahrt Brandgeruch wahrgenommen habe. Kurz danach drang bereits Rauch aus dem Motorraum. Sofort verließ er den Bagger, der wenig später in voller Ausdehnung brannte.

