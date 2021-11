Netphen: Bald grünes Licht für Sanierung der Johannlandhalle

Netphen. Der Rat wird am Donnerstag grünes Licht für die Sanierung der gesperrten Johannlandhalle geben. Die Kosten steigen auf 725.000 Euro.

Die Kosten für die Sanierung der Johannlandhalle werden auf mittlerweile 725.000 Euro geschätzt. Das sind 143.000 Euro mehr, als noch vor einem Jahr angenommen wurden, als die Stadt erstmals einen Antrag auf Fördermittel gestellt hat. Der Rat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 2. Dezember, seinen Beschluss zur Sanierung der Halle bestätigen und die Bereitstellung des städtischen Eigenanteils zusagen. Das ist Voraussetzung dafür, dass ein Landeszuschuss fließen kann.

Netphen rechnet mit Landeszuschuss von 90 Prozent

Nachdem die Stadt bei der Vergabe der Fördermitteln bisher nicht zum Zuge gekommen war, ist nun von der Bezirksregierung eine „Nachqualifizierung“ eingeleitet worden. Der Zuschuss aus dem „Investitionspakt Sport“ könnte dann 2022 fließen. Die Kostensteigerung begründet die Stadt einerseits mit den gestiegenen Preisen im Handwerk, andererseits mit der erforderlichen Beauftragung eines Architekturbüros – für diese Planungsleistung gibt es im Rathaus derzeit keine Kapazität mehr. Die Stadt erwartet einen Landeszuschuss in Höhe von 90 Prozent der Kosten, sodass die Stadt einen Eigenanteil von 72.500 Euro einplant. Die Finanzierung soll auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt werden.

Fünf Vereine sind betroffen

Die Johannlandhalle ist im Juli gesperrt worden. Ein Statiker hatte die Tragfähigkeit des Hallendachs nicht mehr bestätigt – schon in vorangegangenen Wintern war die Halle geschlossen worden, wenn eine Schneedecke auf dem Dach lastete. In den vergangenen Jahren war immer wieder an der in Leichtbauweise errichteten Halle gebaut worden, unter anderen wurde das Dach gedämmt und eine Lüftungsanlage an der Decke montiert. Anlass für den Einsatz des Statikers war das Vorhaben, einen Raum für dei Musikkapelle anzubauen. Genutzt wird die Johannlandhalle von fünf Vereinen; dem SV Germania, der Musikkapelle, dem Chor Treue, der Wurstekommission und dem Heimatverein. Im August wurde eine „Interessengemeinschaft Johannlandhalle“ gegründet, die die Interessen des Ortes gegenüber der Stadt vertritt.

