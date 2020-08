Netphen: Baustart für neue Rettungswache des Kreises in Deuz

Deuz. Am Kälberhof in Deuz entsteht eine neue Rettungswache des Kreises Siegen-Wittgenstein. Sie wird insbesondere die Versorgung in Netphen verbessern.

Der Bau der neuen Rettungswache des Kreises Siegen-Wittgenstein hat offiziell begonnen. Sie entsteht am Kälberhof 6 und 8 in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums. „Mit der Verlagerung der Rettungswache von Netphen nach Deuz werden wir insbesondere die Menschen im Johannland und im Siegtal schneller mit dem Rettungsdienst erreichen können“, sagte Landrat Andreas Müller beim ersten Spatenstich. Im Kreishaushalt sind rund 1,6 Mio. Euro für den Neubau vorgesehen.

Neue Rettungswache in Netphen-Deuz verbessert Versorgung

Mit der in Hilchenbach geplanten zusätzlichen Wache werde sich „die Versorgung im gesamten Stadtgebiet von Netphen spürbar verbessern“, so der Landrat weiter. Die Hilfsfrist von maximal zwölf Minuten bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels „kann dann noch deutlich öfter eingehalten werden“. Das DRK wird die Wache im Auftrag des Kreises betreiben.

Rettungswache in Deuz entsteht in zwei Bauweisen

Die Erd- und Rohbauarbeiten beinhalten den Aushub der Baugrube sowie das Erstellen der Fundamente und der Bodenplatte. Das Gebäude selbst wird in zwei unterschiedlichen Bauweisen errichtet, wie der Kreis Siegen-Wittgenstein mitteilt: Garagen und Nebengebäude in massiver Bauweise, Aufenthalts-, Büro- und Unterkunftsbereiche in so genannter Holzständerbauweise. Hier sei das Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen.

Energieeffizienz der neuen Rettungswache in Netphen-Deuz

Für den Neubau hat der Kreis eine energetische Beratung durchführen lassen. „Im Ergebnis wird die Rettungswache als energetisch hocheffizientes Gebäude ausgeführt werden“, heißt es weiter. Damit würden die aktuellen Anforderungen an den Energiebedarf um die Hälfte unterschritten.

Rege Teilnahme Am ersten Spatenstich zum Bau der neuen Rettungswache in Deuz nahmen außer Landrat Andreas Müller unter anderem Netphens Bürgermeister Paul Wagener und Vertreter des DRK teil.

Gestaltung der Rettungswache in Deuz

Ziel sei es, die Erd- und Rohbauarbeiten, die Garagen mit Dach und Fenster sowie die anschließenden Holzständerarbeiten noch vor dem Winter abzuschließen, damit im Winter und Frühjahr die Ausbauarbeiten im Inneren erfolgen können. „Die Planungen des Neubaus richten sich nach den aktuellsten DIN-Normen“, erläutert Thomas Tremmel, Amtsleiter für Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen des Kreises Siegen-Wittgenstein. „Dadurch wird deutlich mehr Platz für eine zeitgemäße Ausbildung, für Unterkunft und Logistik vorhanden sein.“ Außerdem sei so eine effiziente Einhaltung von Hygienevorgaben „und die sogenannte Trennung von Schwarz-Weiß-Bereichen möglich“. In der Wache sind zwei Stellplätze für Rettungs- beziehungsweise Krankentransportfahrzeuge und ein Notarzteinsatzfahrzeug vorgesehen. Ein weiterer Stellplatz kann auf dem Grundstück geschaffen werden.

Kosten der neuen Rettungswache in Deuz

„Bei den ersten Ausschreibungen haben wir von einem aktuell sehr günstigen Preisniveau profitiert“, sagt Andreas Müller zu den Kosten. „Ob sich das so fortsetzt und wir am Ende tatsächlich unter den 1,6 Mio. Euro bleiben, kann aber erst gesagt werden, wenn alle Vergabeverfahren abgeschlossen sind.“

