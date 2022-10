Netphen: Baustelle sorgt für Vollsperrung in Frohnhausen

Eine Baustelle sorgt derzeit für eine Vollsperrung in Netphen-Frohnhausen. Ein Baustellenschild steht am Straßenrand (Symbolbild).

Netphen. Bauarbeiten sorgen derzeit für eine Vollsperrung in Frohnhausen. Ein zweiter Bauabschnitt wird anschließend für eine weitere Vollsperrung sorgen.

Bauarbeiten sorgen in Frohnhausen seit Dienstag für eine Vollsperrung. Das teilt Straßen NRW auf Nachfrage dieser Zeitung am Mittwoch mit.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen habe bereits am 27. September mit der Deckschichterneuerung an der K7 in Netphen/Frohnhausen in zwei Bauabschnitten begonnen, heißt es seitens der Landesbetriebs. Vorab wurden unter einer halbseitigen Verkehrsführung in Frohnhausen die Arbeiten im Randbereich der Bushaltestellen durchgeführt.

Am Dienstag, 4. Oktober, wurde nun mit dem dem ersten Bauabschnitt begonnen. Dieser beginnt an der Einmündung „L 728 Hilchenbacher Straße / K7 Breite Straße“ auf freier Strecke und endet in der Mitte des Einmündungsbereiches „Breite Straße/Ruckersfelder Straße“ in Frohnhausen, teilt Straßen NRW mit. „Die Arbeiten dort erfolgen unter einer Vollsperrung, die voraussichtlich eine Woche andauert.“

Im Anschluss daran wird die Deckschicht der K7 innerhalb der Ortschaft erneuert. Der Bereich beginnt am Ende des ersten Bauabschnittes und endet kurz vor dem Ortsausgang von Frohnhausen. Die Arbeiten erfolgen ebenfalls im Rahmen einer Vollsperrung, die voraussichtlich drei bis vier Tage andauert, wie Straßen NRW mitteilt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke würde jeweils ausgeschildert.

