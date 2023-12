Netphen: Bei Blick aus Fenster schlagen Flammen aus Kamin

Dreis-Tiefenbach Als es vom Dachboden aus knistert, geht ein Hausbewohner nach oben und schaut nach. Die Überraschung ist mehr als unangenehm.

Ein Knistern vom Dachboden seines Hauses in der Kreuztaler Straße in Dreis-Tiefenbach hat den Eigentümer am Donnerstagabend, 14. Dezember, zunächst den Kamin kontrollieren und dann aus dem Dachfenster sehen lassen: Der Rauchabzug war enorm heiß, zudem schlugen Flammen heraus.

Die Löscheinheit Dreis-Tiefenbach sowie die Drehleiter der Feuerwehr Netphen trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Die Retter kontrollierten den Kamin und setzten über die Drehleiter das Reinigungsgerät ein, um brennenden Ruß im Kamin zu lösen und löschen. Die Kreuztaler Straße war während des einstündigen Einsatzes voll gesperrt. Im Anschluss rückte noch ein Schornsteinfegermeister an, um den Kamin in Augenschein zu nehmen.

