Netphen: Beim Rückwärtsfahren die alte Mutter überrollt

Netphen. Zu einem tragischen Unfall ist es in der Altwiese in Netphen gekommen. Eine 87-Jährige wurde dabei schwerst verletzt.

Mit schwersten Verletzungen musste am frühen Mittwochabend eine 87-jährige Frau durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug in einer Autoreparaturwerkstatt in der Straße Altwiese am Ortsausgang von Netphen in Richtung Eschenbach abholen wollen. Er setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr rückwärts aus der Werkstatt heraus. Dabei hatte er übersehen, dass seine Mutter hinter dem Fahrzeug stand. Die 87-Jährige wurde von dem rückwärts fahrenden Pkw erfasst und überrollt ,wobei sie schwerst verletzt wurde. Notarzt und Rettungspersonal brauchten an der Unfallstelle über eine halbe Stunde, um die Frau transportfähig zu machen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

