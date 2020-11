Netphen bekommt „Dritten Ort“: Das „Q“ in Deuz darf starten

Deuz. Das Land fördert den Aufbau des Kultur- und Begegnungsortes in Deuz in den nächsten drei Jahren mit knapp einer halben Million Euro.

„Die Qulturwerkstatt macht den Quantensprung.“! So überschreibt der Deuz er Verein seine Pressemitteilung über die Entscheidung des NRW-Kulturministeriums , das Projekt für die Umsetzungsphase des Förderprogramms „Dritte Orte“auszuwählen. Damit steht dem Verein nun eine Anschubfinanzierung von 450.000 Euro über drei Jahre zur Verfügung, um seinen Kultur- und Begegnungsort „Q“ Wirklichkeit werden zu lassen. Die Summe stellt eine 80-Prozent-Förderung dar. Den Rest muss der Verein in Eigenleistung einbringen.

Dem Erfolg ging eine eineinhalbjährige Konzeptentwicklung voraus. Mittendrin von den Pandemieeinschränkungen getroffen, haben die Vereinsmitglieder auf digitalem Wege trotzdem in fünf „ArbeitsQreisen“ und einer Lenkungsgruppe Ideen gesammelt, Teilkonzepte geschrieben, Netzwerke aufgebaut und schließlich eine über 80-seitige Bewerbung erarbeitet. „Diese Arbeit wurde nun belohnt. Die Freude in der Qulturwerkstatt ist riesig“, heißt es in der Pressemitteilung, „jetzt geht es los mit dem Q.“

Landesweit 26 „Dritte Orte“

Insgesamt 26 Projekte hat das Land aus 45 Bewerbungen ausgewählt. Darunter sind 14 der 17 Pilotprojekte, die bereits – wie das Q – die einjährige Konzeptphase bestanden haben. Zwölf weitere Projekte steigen direkt in die Umsetzungsphase neu ein, darunter ist auch die „Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg .

Auch Projekt der Südwestfalen-Regionale

Die Qulturwerkstatt mit Werkstattcafé, Kaminzimmer und großer Werkstatt für Theater, Kino, Musik und Workshops, die in einen Teil der Tischlerei an der Deuzer Zaunstraße einzieht, ist auch ein Projekt der Südwestfalen-Regionale 2025. Dort hat das Vorhaben jetzt den ersten von drei Qualifizierungssternen bekommen.

Wer mehr erfahren oder mitwirken möchte, kann sich beim Vorstand des Vereins, Stefan Bünnig melden: hallo@qulturwerkstatt.de

