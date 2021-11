Netphen bekommt Fördermittel für Johannlandhalle Salchendorf

Die Johannlandhalle in Salchendorf musste von der Stadt Netphen geschlossen werden.

Netphen-Salchendorf. Große Bedeutung in Netphen-Salchendorf als Sport- und Veranstaltungsstätte, aber sanierungsbedürftig: Jetzt gibt es Geld für die Instandsetzung

Die Sanierung der Johannlandhalle in Netphen-Salchendorf wird mit Landesmitteln gefördert. Das NRW-Kommunalministerium habe den Förderantrag der Stadt Netphen positiv bewertet, so CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach, und die Bezirksregierung um Bewilligung gebeten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Fuchs-Dreisbach ist eigenen Angaben zufolge von der CDU Netphen und dem Ersten Beigeordneten Andreas Fresen auf den dringenden Sanierungsbedarf der Johannlandhalle und die Funktion als Sport- und Veranstaltungsstätte im Ort aufmerksam gemacht worden. Die Gelder fließen im Rahmen des Investitionspakts Sport 2022 ins Netpherland. Der Rat der Stadt Netphen hatte bereits 2020 einen entsprechenden Förderantrag eingereicht.

Johannlandhalle Salchendorf: „Politischer Wille in Netphen klar kommuniziert“

Die Bezirksregierung werde nun für eine Nachqualifizierung der Anträge auf die Stadt zukommen. Weil für den Fördertopf 2021 so viele Anträge eingegangen waren, wurde laut CDU für den Folgetopf auf bereits eingereichte Anträge zurückgegriffen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Der politische Wille in Netphen ist klar kommuniziert, die Fördervoraussetzungen und die Priorität sind gegeben – es kann also losgehen. Die Salchendorfer brauchen ihre Halle!“, sagt CDU-Fraktionschef Sebastian Zimmermann. Der Stadtentwicklungsausschuss befasst sich am 22. November mit dem Thema.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland