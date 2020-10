Netphen: Brandstifter zündete zwei Wohnhäuser an

Netphen-Walpersdorf. Zwei Wohnhäuser brannten in der Nacht in Netphen-Walpersdorf. In beiden Fällen war die Ursache Brandstiftung. Viel Arbeit für die Feuerwehr.

Eine lange Nacht hatten am Samstagmittag die Feuerwehrkräfte aus Netphen, Erndtebrück, THW und Polizei sowie DRK hinter sich, denn sie wurden zu einem Großeinsatz ins „Kohlenmeilerdorf“ Walpersdorf gerufen. Hier brannten fast zeitgleich zwei Wohnhäuser in nur rund 200 Metern Entfernung.

Um 2.10 Uhr am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Netphen, Nenkersdorf, Grissenbach und Deuz von der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein alarmiert, das in der Wittgensteiner Straße in Walpersdorf, gegenüber der Kirche es zu einem Zimmerbrand gekommen sei.

Fachwerkhaus stand glücklicherweise leer

„Als ich als einer der ersten Einsatzkräfte eintraf, stand ein komplettes Wohnhaus in Vollbrand und die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach“, sagte Stadtbrandinspektor Sebastian Reh. Über „B- und C-Rohren“ erfolgte von mehreren Seiten ein Löschangriff. Eine Löschwasserversorgung wurde schnell aufgebaut um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben. „Glücklicherweise stand das alte Fachwerkhaus leer und schon seit geraumer Zeit wohnte niemand mehr darin“, sagte Einsatzleiter Reh.

Während hier in der Wittgensteiner Straße 27 der Volleinsatz lief, erfolgte von der Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein ein erneuter Alarm mit „Feuer-4- Zimmerbrand in Wohnhaus“, diesmal nur rund 200 Meter weiter in der Wittgensteiner Straße 45. Ein Teil der Einsatzkräfte verlegte die Löscharbeiten hierhin, denn hier brannte nicht nur ein Zimmer, sondern ein gesamter Anbau des Wohnhauses stand in Flammen.

Zweiter Brand: Weitere Feuerwehren aus Umgebung alarmiert

Weil die Drehleiter von Netphen beim ersten Brand gebunden war, forderte Sebastian Reh überörtliche Hilfe an und lies die Drehleiter der Feuerwehr Erndtebrück alarmieren. Zusätzlich wurden noch der Löschzug Dreis-Tiefenbach sowie Feuersbach in Marsch gesetzt. Sebastian Reh: „Beim Brand im ersten Wohnhaus Nr. 27 war das Feuer so gewaltig, das sich das hölzerne Obergeschoss sich neigte und einzustürzen drohte“.

Sicherheits-Bauingenieur Christian Sting (Feuerwehr Irmgarteichen) zugleich auch Fachberater der Feuerwehren im Kreis Siegen-Wittgenstein, ebenso dem Leiter der Feuerwehr Netphen war es zu gefährlich die Brandruine an der Ortsdurchfahrtstraße nach den Löscharbeiten stehen zu lassen, bis Kriminalbeamte die Ruine zur Brandursache durchsucht hatten. „Dies wäre wegen Einsturzgefahr auch zu gefährlich gewesen“, sagte Sebastian Reh. Nur wurde auch das Technische Hilfswerk Siegen, sowie die Räumgruppe des THW aus Olpe alarmiert und die rückte mit einem Radlader auf einem Tieflader an.

In der Zwischenzeit hatten die Versorgungsbetriebe den Strom gekappt so dass rund 50 Haushalte ohne Strom waren. Mit dem Bagger wurde der obere Bereich des Hauses abgebrochen. Die Ortsdurchfahrt von Walpersdorf war am Samstagmorgen bis 9 Uhr voll gesperrt. Die Kriminalpolizei beziffert den Schaden auf rund 100.000 Euro.