Netphen braucht eine Million Euro für marode Brücken

Netphen. Auf der Prioritätenliste für die nächsten drei Jahre stehen 24 Brückenbauwerke, die sonst gesperrt werden müssen – oder schon gesperrt sind.

Sechs Fußgängerbrücken und ein Durchlass müssen im nächsten Jahr erneuert werden – sollte das nicht gelingen, sei die jeweilige Brücke zu sperren und entfernen. Das lässt die Verwaltung den Stadtentwicklungsausschuss wissen, der sich am Montag, 22. November, mit dem Brückensanierungskonzept befasst. Insgesamt 965.000 Euro wären demnach für 2022 einzuplanen.

2022

Um diese Brücken geht es.

Fußgängerbrücke Weiherdamm, Deuz: Die Brücke befindet sich hinter der Kläranlage Deuz und verbindet das Gewerbegebiet Weiherdamm mit dem Radweg zwischen Netphen und Deuz. Die Brücke ist die einzige Anbindung des Gewerbegebietes für Fußgänger und Radfahrer. Kosten: 100.000 Euro. Zustandsnote im Sanierungskonzept: 4 (Ungenügend).

Fußgängerbrücke unter der K 5 in Dreis-Tiefenbach: Die Brücke ist gesperrt, der Rat hat eine Erneuerung für höchstens 125.000 Euro beschlossen. Zustandsnote im Sanierungskonzept: 4 (Ungenügend).

Drei Fußgängerbrücken im Freizeitpark Netphen (FON): Von insgesamt fünf Obernau-Brücken im Freizeitpark sollen die Brücke am Verbindungsweg zum Kindergarten, die Brücke hinter der Eissporthalle (Zustandsnote: 4) und die Brücke am Parkplatz P 3, dem möglicherweise künftigen Wohnmobilstellplatz/Campingplatz, erneuert werden (Zustandsnoten 3,2, „nicht ausreichend“) Kosten: 320.000 Euro.

Fußgängerbrücke Spielplatz Wirkelandstraße, Werthenbach: Die Rundbogenbrücke über den Geiersgrundbach ist bereits für Fahrzeuge gesperrt. Die Brücke ist Bestandteil des „Netpher Radrings“. Kosten: 30.000 Euro. Zustandsnote im Sanierungskonzept: 4 (Ungenügend).

92 Brücken Die Stadt hat insgesamt 92 Brücken und Durchlässe, darunter 33 Fußgängerbrücken. Jede Brücke wird alle drei Jahre einfach geprüft und alle sechs Jahre einer Hauptprüfung unterzogen. Jährlich werden zwischen 15 und 22 Brücken geprüft. Vergeben werden die Zustandsnoten „Sehr gut“, „Gut“, „Ausreichend“, „Nicht ausreichend“ und „Ungenügend“.

Radwegbrücke Werthenbach: Die Brücke über den Werthenbach ist ebenfalls Teil des „Netpher Radrings“. Kosten: 40.000 Euro. Zustandsnote im Sanierungskonzept: 4 (Ungenügend).

Fußgängerbrücke Salchendorf: Die Holzbrücke befindet sich am Radweg zwischen Helgersdorf und Salchendorf, sie wird aus beiden Ortsteilen häufig von Fußgängern für Rundwege genutzt. Kosten: 50.000 Euro. Zustandsnote im Sanierungskonzept: 4 (Ungenügend).

Durchlass Hinterm Liesch, Dreis-Tiefenbach: Die Straße Hinterm Liesch ist die einzige Zufahrt zum Industriegebiet. Kosten: 300.000 Euro. Zustandsnote im Sanierungskonzept: 4 (Ungenügend).

Das Sanierungskonzept führt insgesamt 24 Brücken auf, deren Zustand nur noch „Ausreichend“ oder schlechter ist. Im nächsten Jahr soll außer den Brücken, die zur Erneuerung vorgeschlagen werden, die Brücke im Pappelweg in Nenkersdorf („Ungenügend“) saniert werden.

2023 und 2024

Für 2023 ist die Sanierung der Brücke vom Kälberhof zum Dorfplatz Deuz vorgesehen („Nicht ausreichend“), außerdem die Fußgängerbrücke in der Hüttenwiese in Dreis-Tiefenbach („Nicht ausreichend“). In Eckmannshausen soll die Klärwerkzufahrt über den Dreisbach erneuert oder saniert werden („Ungenügend“). Für eine Erneuerung vorgesehen ist die Brücke in der Dermbachstraße in Werthenbach („Ungenügend“).

2024 an der Reihe sind die Siegbrücke in der Waldstraße in Deuz („Ausreichend“), in der Unteren Industriestraße in Dreis-Tiefenbach („Ausreichend“) und im Dirlenbacher Weg in Herzhausen („Nicht ausreichend“). Erneuert werden sollen die Brücke am Marktplatz in Netphen („Ungenügend“), Am Heller in Werthenbach, am Feuerwehrgerätehaus Grissenbach, am Klärwerk Afholderbach, am ehemaligen Klärwerk Salchendorf (alle „Ungenügend“) und die erste Brücke in der Wiesenstraße in Werthenbach („Nicht ausreichend“).

