Netphen: CDU und SPD nehmen Sparkassen-Posten

Der Netphener Rat wird Bruno Büdenbender (CDU) und Manfred Heinz (SPD) in den Verwaltungsrat der Sparkasse Siegen entsenden.

Mit diesem von allen Fraktionen gemeinsam vorgelegten Vorschlag weicht der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. November, von der Empfehlung der Sparkasse ab, die den zweiten Sitz der UWG zuschreibt. Grundlage für die Vergabe der beiden Sitze ist die Stimmenverteilung in der Zweckverbandsversammlung, in die Räte der Trägerkommunen Siegen, Netphen, Wilnsdorf, Kreuztal und Hilchenbach Mitglieder entsenden. Netphen ist dort mit sechs Mitgliedern vertreten: zwei von der CDU, je eins von SPD, UWG und Grünen sowie Bürgermeister Paul Wagener.

Lukrative Aufgabe

Die Sparkasse vertritt die Auffassung, dass die Bürgermeister jeweils bei der Gruppe mitgezählt werden, „der sie politisch zugeordnet werden können“ – Paul Wagener also der UWG, die auf diese Weise mit der CDU gleichzieht. Gewählt werden die Verwaltungsratsmitglieder von der Zweckverbandsversammlung, deren Mitglieder Weisungen ihrer Stadt- und Gemeinderäte folgen müssen.

Je Sitzung bekommt ein Verwaltungsratsmitglied 600 Euro Sitzungsgeld. Für die bisherigen Netphener Mitglieder kamen im vorigen Jahr – nachzulesen im Lagebericht der Sparkasse – 8600 und 5000 Euro zusammen. Mit beratender Stimme sind alle Bürgermeister vertreten; sie bezogen zwischen 6200 und 15.400 Euro Sitzungsgeld.

