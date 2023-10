Netphen: Container für Flüchtlinge – nun vier Standorte

Eines der beiden Übergangsheime auf der Braas hat die Stadt Netphen verkauft. In einem zusätzlichen Container könnten 20 Menschen Unterkunft fínden.

Netphen. Der Rat ist zu einer Sondersitzung eingeladen worden. Er soll über die Standorte von Wohncontainern für Geflüchtete entscheiden.

In einer Sondersitzung wird der Rat am Donnerstag, 8. November, über die Standorte von Containern entscheiden, in denen Geflüchtete wohnen sollen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Neben dem alten Sportplatz Hainchen und dem Güldenweg in Obernetphen, beide ehemalige Standorte von Kita-Provisorien, werden nun auch noch der Standort des ehemaligen Lokschuppens neben dem Bühlgarten in Deuz und eine Erweiterung der Anlage auf der Braas vorgeschlagen. „Das muss jetzt entschieden werden“, begründet Bürgermeister Paul Wagener die Eile: Noch bis Jahresende stehen der Stadt 500.000 Euro Fördermittel zur Verfügung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland