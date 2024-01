Netphen Die Belastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub geht landesweit zurück. Die Spitzenwerte für saubere Luft in NRW werden in Netphen erreicht.

Die Luftqualität in Nordrhein-Westfalen hat sich 2023 im Vergleich zu den beiden Vorjahren weiter verbessert. Das zeigen vorläufige Auswertungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv). So ging sowohl die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO 2 ) wie auch durch Feinstaub-Partikel (PM 10 ) zurück. Die niedrigsten Werte wurden in Netphen gemessen; an der Station im Rothaargebirge.

Im Jahr 2023 wurde Stickstoffdioxid an 136 Standorten im Land gemessen. An den 58 Stationen mit automatischer Messung lag die NO 2 -Belastung den Angaben nach landesweit auf einem niedrigeren Niveau als in den beiden Vorjahren. Der höchste Mittelwert wurde in Wuppertal und in Düsseldorf/Corneliusstraße mit 32 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erreicht, es folgten Oberhausen/Mülheimer Straße und Düsseldorf/Merowinger Straße mit 31 Mikrogramm. Auf den landesweit niedrigsten Wert kommt Netphen/Rothaargebirge mit vier Mikrogramm NO 2 . Der Grenzwert für die mittlere Jahresbelastung mit Stickstoffdioxid beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Beim Feinstaub zeigt sich ebenfalls eine niedrigere Belastung als in den beiden Vorjahren und auch hier ist das Rothaargebirge in Netphen mit acht Mikrogramm je Kubikmeter Luft Spitzenreiter. An allen Probenahmestellen wurden die Grenzwerte sicher eingehalten und der Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter für PM 10 , wie bereits in den Jahren zuvor, deutlich unterschritten, wie es hieß. An einer Messstation in Simmerath in der Nordeifel kam es im Jahr 2023 allerdings zu einer Erhöhung des bisherigen Feinstaubwertes aufgrund der Errichtung eines Windparks in der Nähe. An allen anderen Messstellen sank die Belastung im Vergleich zum Vorjahr.

