Netphen: Dritter Regionale-Stern für Deuzer Qulturwerkstatt

SPD in der Qulturwerkstatt

Deuz Das Projekt in der ehemaligen Tischlerei hat es geschafft: Der „Dritte Ort“ kann weitermachen. Sieben weitere Projekte auch.

Die Deuzer Qulturwerkstatt hat ihren dritten Regionale-Stern bekommen. Damit ist die weitere Förderung gesichert. Die Anschlussförderung bedeutet eine Grundsicherung des Betriebes für weitere drei Jahre. Das „Q“ wurde somit insgesamt aus dem Programm „Dritte Orte in NRW“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft über drei Förderphasen mit insgesamt rund 620.000 Euro gefördert.

Mit seinen 135 Mitgliedern arbeitet der Qulturwerkstatt e.V. schon seit einigen Jahren an einem neuen Kultur- und Begegnungsort für die Menschen in Deuz. Veranstaltungen, Workshops und viele weitere Angebote finden hier bereits statt. Parallel wird die ehemalige Tischlerei zum Treffpunkt umgebaut und stets neue Formate ausgetestet.

Sterne für Naturparke und Tourismus

Insgesamt wurden am Dienstag acht Projekte der Südwestfalen-Regionale mit einem dritten Stern ausgezeichnet. Darunter sind auch die „Naturentdeckerorte“. Das Projekt konnte sich im Förderaufruf „Erlebnis.NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen durchsetzen und wird mit rund 942.000 Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie Landesmitteln des NRW-Wirtschaftsministeriums (MWIKE) bzw. des NRW-Umweltministeriums (MUNV) unterstützt. Hinzu kommen 94.000 Euro Eigenmittel der Naturparke. Spannende Orte in der Natur zum Entdecken und Ausprobieren, die man sich digital ansehen kann, aber analog erleben möchte, wollen die drei Naturparke in Südwestfalen schaffen, damit Kinder und Jugendliche wieder ein stärkeres Verständnis für die Natur vor Ort bekommen.

Das Projekt „Grenzenlos – Touristische Infrastruktur nachhaltig managen“ konnte sich im Förderaufruf „Erlebnis.NRW“ des Landes Nordrhein-Westfalen durchsetzen und wird mit rund 1,073 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie Landesmitteln des NRW-Wirtschaftsministeriums und des NRW-Umweltministeriums unterstützt. Um die Qualität der touristischen Infrastruktur instand zu halten und sie weiterzuentwickeln, soll ein einheitliches, digitales Managementsystem helfen, das alle immer nutzen können: Naturparke, Vereine, Verbände, Kommunen, Haupt- und Ehrenamt. In dem Projekt arbeiten die Verantwortlichen aus Südwestfalen mit dem Bergischen Land zusammen.

Das gibt uns im Regionale-Prozess sicher einen weiteren Schub. Andreas Müller, Landrat

Acht 3-Sterne-Projekte in Siegen-Wittgenstein

„Dass gleich so viele Projekte auf einmal ausgezeichnet wurden, ist ein gutes Zeichen für die Region. Das gibt uns im Regionale-Prozess sicher einen weiteren Schub“, sagte Siegen-Wittgensteins Landrat Andreas Müller, derzeit Vorsitzender des Regionale-2025-Ausschusses. Neben Landrat Müller sitzen unter anderem auch die weiteren Kreisspitzen Südwestfalens, der Regierungspräsident sowie Vertreter aus den Ministerien des Landes NRW im Ausschuss.

Insgesamt gibt es im Kreis Siegen-Wittgenstein nun acht Regionale-Projekte, die mit einem dritten Stern für eine Verwirklichung zertifiziert wurden und somit auch finanziert werden: die mobilen Kunst- und Kulturangebote Wanderspace, die Berufsorientierungs-App RegioQuest, „Natur digital begreifen“ im Weidenauer Tiergarten, der Digitalum-Bus in Wittgenstein, die digitale Stadtführung durch Freudenbergs Alten Flecken, den Matheunterricht „DigiMath4Edu“, die Kurangebote für pflegende Angehörige – und die Deuzer Qulturwerkstatt.

