Netphen: E-Auto brennt in Garage – Katzen erstickt

Ein Elektrofahrzeug ist in der Garage eines Reihenhauses in der Dreis-Tiefenbacher Reichspfad-Siedlung in Brand geraten.

Dreis-Tiefenbach Großeinsatz für die Feuerwehr in der Dreis-Tiefenbacher Reichspfad-Siedlung. Auch der Rettungsbus kommt.

Ein Elektroauto ist am Donnerstagnachmittag in der Garage eines Reihenhauses in der Weidenauer Straße in Dreis-Tiefenbach in Brand geraten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Feuer hat sich auf die Wohnanlage mit drei Hauseingängen ausgebreitet. Um die Bewohner in Sicherheit zu bringen, wurde auch der Rettungsbus in die Reichspfad-Siedlung geholt. Insgesamt 16 Menschen, darunter zehn Kinder, mussten die Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand, eine Hausbewohnerin bekam allerdings Herzbeschwerden. Durch den Rauch sind mehrere Katzen erstickt.

Feuerwehreinheiten aus Dreis-Tiefenbach, Netphen, Deuz und Grissenbach bekämpften den Brand. Die Höhe des Schadens wird auf 200.000 Euro geschätzt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland