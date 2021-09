Netphen: Einbrecher knacken Tresor mit Schweißbrenner

Die Täter wenden Gewalt ein, um ins Gebäude in Netphen-Helgersdorf zu gelangen. (Symbolbild)

Helgersdorf. Einbrecher dringen mit schwerem Gerät in eine Netphener Firma ein und machen sich am Tresor zu schaffen. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend, 24., und Montagmorgen, 27. September, in ein Firmengebäude im Sohlstättenweg in Netphen-Helgersdorf eingebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hebelten sie ein Gitter sowie ein Fenster gewaltsam auf, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. In einem Büro schnitten sie daraufhin einen Tresor mithilfe eines Schweißbrenners auf.

Kriminalpolizei Kreuztal bittet um Mithilfe

Sie durchwühlten weitere Büros und öffneten Spindschränke. Die genaue Tatbeute ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet um Mithilfe.

Die Beamten sind unter 02732/909-0 zu erreichen.

