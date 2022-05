Netphen: Einbruch ins evangelische Gemeindehaus

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in Netphen.

Netphen. Die Täter kamen durchs Fenster in das Gemeindehaus and er Lahnstraße in Netphen. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend sind unbekannte Täter in das evangelische Gemeindehaus an der Lahnstraße in Netphen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt ins Gebäudeinnere.

Dort hebelten sie weitere Türen auf, öffneten Schränke und Türen und durchsuchten Schubladen. Ersten Schätzungen nach wird der Schaden auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Ob die Täter etwas entwendeten, wird noch ermittelt. Hinweise nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter der 02732/ 909-0 entgegen.

