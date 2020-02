Netphen: Eine Stimme Mehrheit für Wahlbezirke

Mit sechs gegen fünf Stimmen hat der Wahlausschuss am Montag die Einteilung der Wahlbezirke für die Kommunalwahl am 13. September beschlossen. Um dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW zu folgen, das bei den Einwohnerzahlen je Wahlbezirk nur noch 15 Prozent Abweichung von der Durchschnittsgröße erlaubt, werden die Grenzen zwischen den Wahlbezirken in Dreis-Tiefenbach verändert und aus Grissenbach einige Häuser dem Wahlbezirk Deuz 2 zugeordnet.

Mehrheit für wenige Änderungen

Die CDU-Fraktion unterlag mit ihrem Vorschlag einer weiterreichenden Neuordnung. Dass die Stadt den übergroßen Bezirk Unglinghausen/Herzhausen mit einer Ausnahmebegründung halten wolle, sei „nicht rechtskonform“, meine Hartmut Cremer (CDU). Marc Seelbach (SPD) fand kein Gefallen an der „deutlich größeren Zergliederung“, mit der die CDU gleich große Wahlbezirke erreichen wolle – unter anderem durch eine Aufteilung von Eckmannshausen auf zwei Bezirke.

Den Mangel fehlender räumlicher Zusammenhänge habe die Verwaltungsvorlage auch, wandte Hartmut Cremer (CDU) ein: Brauersdorf gehöre nicht zum Netphetal. Cremer warnte vor Einsprüchen gegen das Wahlergebnis und womöglichen Wiederholungswahlen: „Das wäre peinlich.“

Die Verwaltung habe versucht, „möglichst geringfügig einzugreifen“, begründete stellvertretende Wahlleiterin Heike Büdenbender den Vorschlag, der am Ende mit ihrer – ausschlaggebenden – Stimme Mehrheit beschlossen wurde. Am 23. Juli wird das Gremium über die Zulassung der Wahlvorschläge beschließen, am 17. September wird das Ergebnis festgestellt. Der neu gewählte Rat tagt erstmals am 12. November.

