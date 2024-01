Netphen: Endlich werden übervolle Glascontainer geleert

Die übervollen Altglascontainer in Netphen sollen in der kommenden Woche geleert werden. (Symbolbild)

Netphen Seit den Feiertagen türmen sich Flaschen neben und auf fast allen Glascontainern in Netphen. Nun soll aufgeräumt werden.

Wie andere Kommunen im Kreisgebiet hat Netphen seit den Feiertagen massive Probleme mit übervollen Altglascontainern. Mittlerweile hätten um fast alle Container herum Flaschen angesammelt, die einige Probleme mit sich bringen, wie die Verwaltung einräumt.

Die vollen Container seien Prezero, dem durch das Duale System der Entsorgungswirtschaft beauftragte Unternehmen, mehrfach gemeldet worden. Nicht zuletzt hätten sich immer wieder Bürger mit Hinweisen an die Stadtverwaltung gewandt. Nun sollen in der kommenden Woche alle Altglascontainer-Standorte in Netphen vollständig aufgeräumt werden. Zugleich betont die Stadt, nicht Auftraggeber der Altglasentsorgung zu sein und in diesem Fall keinerlei Gebühren zu erheben. Grundsätzlich zuständig für die Entsorgung des Altglases sei das Duale System Deutschland (Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung mbH).

Das Duale System trage dafür Sorge, dass recycelbare Materialien im Hausmüll, insbesondere also der Verpackungsmüll, direkt bei den Haushalten oder an Sammelstellen abgeholt würden. Dazu gehörten auch Altglasbehälter, die in Altglascontainern gesammelt werden.

Keine Flaschen neben vollen Container, sonst droht Bußgeld

Wenn ein Altglascontainer voll ist, sollten nicht noch weitere Flaschen und dergleichen auf oder neben den Behältern abgestellt werden, rät die Stadt. Es sollte gewartet werden, bis der Container geleert worden ist. Neben der Umweltverschmutzung komme mögliche Gefährdung durch Scherben auf den anliegenden Straßen und Wegen dazu, Ungeziefer könne angezogen werden und der mögliche Glasbruch stelle eine Gefahr für Menschen und Tiere dar. Wer dennoch Glas an vollen Containern deponiert, riskiert ein Bußgeld.

Das neben die Container gestellte Glas sei zudem Extraarbeit für das Entsorgungsunternehmen und koste Zeit.

