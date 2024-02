Netphen: Es bleibt beim Aus für die Herrensauna

Netphen Von der Politik ist keine Unterstützung des Protests gegen die Abschaffung des Angebotes nur für Männer im Freizeitbad Netphen zu erwarten.

Der Hauptausschuss stellt sich einstimmig hinter die Entscheidung von FON-Geschäftsführer Michael Niederkorn, die Herrensauna im Freizeitbad abzuschaffen. Auf dem Tisch lag die Beschwerde eines früheren Besuchers, der einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz feststellte - die Damensauna werde schließlich weitergeführt.

„Witze über Kanarienvögel, die Geschlechtsverkehr haben“

In der Beschwerde wird angeführt, dass die Gruppe von 25 bis 30 Männern „in erheblichem Maße“ zum Umsatz der Freizeitpark Obernautal GmbH (FPN) beigetragen habe. „Zu keiner Zeit hat es Pöbeleien gegeben. Niemand hat in der Umkleide Kameras aufgestellt und keiner hat Damen belästigt. Ich fühle mich hier in meiner Ehre gekränkt.“ Dagegen stehen Darstellungen - wie in einem Leserbrief in dieser Zeitung - über Männer, die „lautstark Witze über Kanarienvögel, die Geschlechtsverkehr haben, erzählt haben, während eine weibliche Schwimmmeisterin die Aufgabe hatte, dabei einen Aufguss durchzuführen. Die mehrfachen Hinweise darauf, in der Sauna Ruhe zu bewahren, konnten dieses lautstark grölende und durch mehrere Weizenbiere bereits ausreichend angetrunkene, rein männliche Publikum nicht überzeugen.“

Unterstützung für FON-Geschäftsführer

Weil die Beschwerde nach der Gemeindeordnung eingereicht wurde, „müssen wir Sie leider Gottes damit behelligen“, erklärte Bürgermeister Paul Wagener den Stadtverordneten. Formal musste der Ausschuss die Eingabe nur an die FON überweisen, was er mit dem von Silvia Glomski (Grüne) beantragten unterstützenden Zusatz auch tat. Dort, so Kämmerer Christian Walde, sei das Thema allerdings längst erledigt. Schon im November habe die Gesellschafterversammlung einstimmig das Aus für die Herrensauna bestätigt. Geschäftsführer Michael Niederkorn hatte die Herrensauna als unwirtschaftlich und nicht mehr zeitgemäß bezeichnet.

