Netphen: Fahrer weicht Kind aus – Auto wird abgeschleppt

Nenkersdorf. Ein Autofahrer kommt in Nenkersdorf zu weit nach rechts, stößt gegen ein anderes Auto. Nach eigenen Angaben musste er einem Kind ausweichen.

Ein Abschleppunternehmen musste am Samstagnachmittag einen VW Caddy auf der Sieg-Lahn Straße in Nenkersdorfs abtransportieren.

Ein 30-Jähriger, der mit dem Auto in Richtung Walpersdorf unterwegs war, hatte nach eigenen Angaben einem Kind ausweichen müssen, das auf die Straße gelaufen war. Dabei sei er zu weit nach rechts gekommen und dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Touran gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Caddy war nicht mehr fahrbereit.

