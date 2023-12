Netphen: Feuer im Kamin – Bewohner müssen Haus verlassen

Netphen Die Funken schlagen schon aus dem Schornstein, als die ersten Feuerwehrkräfte in der Waldenburger Straße eintreffen.

Was am Dienstag ursprünglich um 21. 15 Uhr für die Feuerwehr mit einem Kaminbrand in Brauersdorf begann, wurde nach dem Eintreffen der ersten Kräfte dann noch zu einem größeren Einsatz. Gegen 21.30 Uhr wurden die Einheiten Netphen, Eschenbach und Grissenbach in die Waldenburger Straße gerufen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Aus dem Kamin schlugen bereits ordentlich Funken, als wir ankamen“, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Roddey. Im Obergeschoss sowie auf dem Dachboden stellten zwei Trupps, die unter Atemschutz zur Erkundung vorgingen, eine starke Verrauchung fest. Über die Drehleiter nahmen die Einsatzkräfte mit entsprechenden Gerätschaften eine erste Reinigung des Kamins vor. Im Anschluss wurde das Wohnhaus gelüftet und freigemessen. Nachdem keine giftigen Rauchgase entdeckt wurden, konnten auch die Bewohner wieder zurück ins Haus. Die Einsatzstelle wurde am Ende dem zuständigen Schornsteinfeger übergeben.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland